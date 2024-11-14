ЦБ сообщил о манипулировании акциями со стороны компаний ГК "ПИК" в 2022 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении ООО "ПИК-Инвестпроект" и ООО "Плаза Холдинг" сделок с обыкновенными акциями ПАО "ПИК-специализированный застройщик" на организованных торгах в период с 4 по 25 мая 2022 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Как установила проверка, они совершали взаимные сделки с акциями в режиме основных торгов по предварительному соглашению, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов.

"Плаза Холдинг" осуществляло торговую активность исключительно в отношении акций "ПИК-специализированный застройщик", основным контрагентом при этом выступало ООО "ПИК-Инвестпроект".

Поручения на сделки подавались с небольшим временным интервалом ("ПИК-Инвестпроект" во всех таких сделках являлось покупателем, а "Плаза Холдинг" - продавцом) в отношении схожего совокупного объема акций внутри торгового дня, притом что заявки от имени "Плаза Холдинг" выставлялись по типу "Айсберг". В связи с этим большая часть объема акций в выставленных в торговую систему заявках была не видна остальным участникам, а выставлялась в торговый стакан постепенно.

В результате общий объем акций, с которыми общества совершили взаимные сделки внутри торгового дня, был сопоставим, их позиции являлись симметричными, а сделки - зеркальными, при этом в рассматриваемый период не было торговых дней, в которые заявки на совершение сделок с акциями выставило бы только одно из обществ.

Подобная однотипная схема торговой активности использовалась обществами на протяжении всего периода, тем самым искажая показатели торговой активности и вводя в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций.

Учитывая такой механизм торговой активности, а также наличие связей между обществами, в их действиях усматривается предварительное соглашение, сделал вывод регулятор. Общества нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный законом, ЦБ направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.