В четверг индекс РТС упал на 3,1 %, индекс МосБиржи - на 2,4%, ниже 2700 пунктов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций снизился под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России, фактором поддержки выступили подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent подорожал к $73 за баррель) и ослабление рубля.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,3%) и АФК "Система" (-5,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 2,4% до 2697,47 пункта, индекс РТС снизился на 3,1% до 858,19 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 ноября, составил 99,018 рубля (+65,23 копейки).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По данным ведомства, инфляция с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней).

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре и 0,20% в августе. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа.

Подешевели в четверг также акции МКПАО "ВК" (-4,8%), ГК "Самолет" (-4,1%), "Татнефти" (-4%), "НОВАТЭКа" (-3,9%), "Роснефти" (-3,7%), "МТС" (-3,7%), "Газпрома" (-3,5%), Сбербанка (-3,4% и -3,3% "префы"), "Магнита" (-3,1%), "РусГидро" (-3,1%), ОК "Русал" (-3,1%), "ММК" (-3%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Норникеля" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), "НЛМК" (-2,1%), ВТБ (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,9%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "ТКС Холдинг" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,2%).

Негативом для акций "Татнефти" стали рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев, не оправдавшие ожидания инвесторов. Совет директоров рекомендовал выплаты в размере 55,59 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных за первое полугодие (38,2 рубля на бумагу).

Таким образом, по итогам III квартала акционеры могут получить по 17,39 рубля на акцию, что соответствует 75% чистой прибыли компании по РСБУ (53,93 млрд руб. в III квартале и 172,4 млрд рублей за 9 месяцев). Консенсус предполагал, что по итогам III квартала компания может выплатить порядка 24,18 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 8 января 2025 года.

Подорожали в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в течение дня сползал вниз, игнорируя выраженную слабость рубля и рост цен на нефть. Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение цен, вернули на первый план ожидания роста ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании и более продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий. При этом в отсутствие новых позитивных сигналов геополитический оптимизм постепенно снижается.

Мировые рынки торговались в разных настроениях: китайские индексы заметно снизились, европейские в основном "зеленели", в США торги начались нейтрально. Предварительная оценка роста ВВП еврозоны за III квартал на 0,9% г/г совпала с прогнозами аналитиков. В пятницу тон настроениям на рынках задаст блок макроданных КНР за прошлый месяц (в том числе по объему промышленного производства и безработице), в США выйдут данные по розничным продажам и промпроизводству за октябрь. На российском рынке финансовые результаты по МСФО опубликуют Совкомбанк, "Совкомфлот" и "Хэдхантер".

"В ближайшее время может развернуться борьба за планку 2700 пунктов по индексу МосБиржи, в пятницу сдерживать покупки может приближение выходных, в то же время просадка рубля еще не в полной мере отыграна в бумагах экспортеров. Прогноз для индекса МосБиржи на 15 ноября - 2685-2785 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в четверг откатился ниже 2700 пунктов, растеряв весь недельный прирост. Рынок акций негативно реагирует на вышедшую днем ранее статистику по недельной инфляции, которая является одним из ключевых индикаторов в вопросе формирования ДКП Банка России. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются корпоративные события, в рамках которых большинство компаний раскрывают финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев.

Лучше рынка на фоне ослабления рубля в четверг выглядели привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Котировки акций "Сегежа Групп" (+2%) позитивно отреагировали на перенос публикации отчетности на 21-22 ноября. Поддержку распискам MDMG (-1%) оказала новость о рассмотрении компанией 18 ноября вопроса о промежуточных дивидендах. "ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии", акционеры компании утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 92,5 рубля на акцию (дата закрытия реестра под выплаты - 25 ноября), а ранее группа подтвердила планы о регулярной выплате дивидендов на ежеквартальной основе, напомнил Федосов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост инфляции в России увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 2 п.п. в декабре и жесткого сигнала регулятора на будущее.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, на мировых рынках в четверг наблюдаются противоречивые настроения, инвесторы оценивают статданные по заявкам на пособие по безработице и изменению цен производителей в США.

Минфин США сообщил, что дефицит госбюджета страны в октябре 2024 года вырос в 3,8 раза по сравнению с октябрем 2023 года и составил $66,564 млрд. Доходы бюджета уменьшились на 19% г/г (до $326,77 млрд), а расходы увеличились на 24,3% г/г (до $584,221 млрд). Октябрь является первым месяцем финансового года в США. По итогам 2024 финансового года отрицательное сальдо бюджета страны составило $1,833 трлн, что на 8% больше значения за предыдущий год.

Российский фондовый рынок снизился на фоне данных Росстата о сохранении высоких темпов инфляции и замедления ВВП. На фоне растущей инфляции укрепляются ожидания инвесторов по повышению ЦБ ключевой ставки, что способствует негативным настроениям на рынке. Экономика России, по оценке Росстата, в III квартале 2024 года увеличилась на 3,1% г/г, в то время как во II квартале тот же показатель составлял 4,1% г/г. Более подробные данные о ВВП России в III квартале появятся 13 декабря, напомнил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. До конца дня при этом ожидаются выступления глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, которые могут дать поводы для размышлений на ближайшую сессию. Американский рынок пока не спешит с развитием фиксации прибыли и в целом показывает свою силу.

Российский рынок акций в четверг упал на фоне слов советника председателя Центробанка Кирилла Тремасова о росте устойчивых компонентов инфляции в октябре текущего года, что предвещает сохранение жестких монетарных условий в ближайшие месяцы. Индекс МосБиржи вновь смотрит на район краткосрочной поддержки 2675 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может указать на движение к нижней границе среднесрочного диапазона - 2500 пунктов. Инвесторы в России колеблются в условиях надежд на улучшение геополитической обстановки и выплаты дивидендов, а с другой стороны - перспектив удержания высоких процентных ставок, заключила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-1,3%) и стабильны США (индексы к 18:50 МСК изменились менее чем на 0,1%).

Значимые статданные по экономике КНР, включая розничные продажи и объем промышленного производства в октябре, а также первая оценка изменения японского ВВП в третьем квартале будут опубликованы в пятницу.

На нефтяном рынке в четверг цены отыграли снижение азиатской сессии.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7% до $72,75 за баррель (+0,5% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $68,89 за баррель (+0,5% в среду).

Поддержку котировкам оказали сигналы сокращения запасов топлива в США и улучшение прогноза мирового спроса от экспертов МЭА.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 770 тысяч баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз увеличения спроса на нефти в мире на 2024 год на 59 тысяч баррелей в сутки, до 921 тысячи б/с. Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики МЭА отметили более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,09 млн баррелей, снижение запасов бензина на 4,41 млн баррелей и сокращение резервов дистиллятов на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-10,7% и -7,5% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (-7,7%), "КАМАЗа" (-4,9%), ПАО "Яковлев" (-4,7%), "АГ Кристалл" (-4,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-4,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго" (+6,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+5,4%), "ТГК-14" (+3,1%), "Якутскэнерго" (+3%), ПАО "Группа ЛСР" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,94 млрд рублей (из них 15 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 9,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,66 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").