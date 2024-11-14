Запасы нефти в США выросли на 2,09 млн баррелей за неделю

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей - до 429,75 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,41 млн баррелей и составили 206,87 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,39 млн баррелей, до 114,42 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.