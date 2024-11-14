Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню вопреки подорожанию нефти

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - По итогам торгов четверга на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. В 19:00 юань дорожал на 11,5 копейки, до 13,715 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 65,23 копейки, до 99,018 рубля, и увеличил курс евро на 21,15 копейки, до 104,5016 рубля.

"Курс российского рубля остается относительно стабильным по отношению к китайскому юаню и европейской валюте, однако продолжает активное снижение по отношению к американскому доллару на фоне снижения цен на нефть и роста американской валюты на международном рынке. Сегодня выышли ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Дальнейшая динамика цен на нефть может определить курс национальной валюты на ближайший период времени", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Банк России при стабилизации ситуации с инфляцией и по мере возвращения ключевой ставки в нормальный диапазон будет менять денежно-кредитную политику плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Понятно, что мы не будем одномоментно снижать ключевую ставку (...). Прогноз роста спроса, в том числе потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент. Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения", - сказал Ганган.

По его словам, данная мера позволит избежать повторения текущей ситуации, при которой уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

Рост устойчивых компонентов инфляции в октябре 2024 года ускорился, это не очень хороший сигнал, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам.

"Если брать устойчивую часть инфляции, всегда есть те товары и услуги, которые ведут себя волатильно, а есть устойчивая часть потребительской корзины, где цены более плавно меняются, более трендовые. Вот по этой устойчивой части мы в октябре видим, что рост цен ускорился. Это, конечно, не очень хороший сигнал", - сказал он.

Тремасов добавил, что в ноябре также сохраняются высокие темпы роста цен. "Пока я бы сказал, что признаков замедления инфляции мы не видим. Рост цен продолжается весьма высокими темпами", - отметил он.

Он обратил внимание на сохранение высоких темпов роста корпоративного кредитования и подчеркнул, что экономика продолжает сохранять высокие темпы роста.

"Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы роста. Говорить о том, что началось какое-то сильное замедление экономического роста, пока на основании вот этих данных (за III квартал и 9 месяцев 2024 года - ИФ) не приходится", - добавил Тремасов.

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

Банк России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5% с 6,5-7%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября).

ЦБ, вероятно, повысит ключевую ставку в декабре до 22% годовых, однако риски более агрессивных действий регулятора растут, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова.

"В октябре инфляция ускорилась до 0,75% м/м против 0,48% м/м. Ускорение преимущественно было связано с сезонными факторами, и в годовом выражении индекс потребительских цен немного снизился (с 8,6% до 8,5%). Уровень базовой инфляции остался вблизи значений сентября (8,2% г/г против 8,3% г/г). Но говорить о снижении темпов роста цен не приходится. Оценка очищенных от сезонности индикаторов инфляции указывает на ее стабилизацию на высоком уровне (8-10%)", - отмечает эксперт банка.

По мнению Попова, особенно важно, что за вторую неделю ноября темп роста текущих цен вновь ускорился (0,3% против 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции на 11 ноября вернулся к 8,6%.

"По нашей оценке, инфляционный тренд все еще укладывается в октябрьский прогноз ЦБ (8-8,5% на конец года), - указывает аналитик ПСБ. - Но в случае, если рост цен на продукты питания закрепится на текущем уровне, инфляция выйдет за рамки прогноза. Пока по-прежнему ожидаем, что регулятор в декабре повысит ставку на 1 п.п., до 22%. Однако риски более агрессивных действий ЦБ растут".

Цены на нефть эталонных марок начали укрепляются вечером в четверг благодаря улучшению прогноза мирового спроса от экспертов Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА повысило прогноз увеличения спроса на нефть в мире на 2024 год на 59 тыс. баррелей в сутки, до 921 тыс. б/с.

Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики МЭА отметили более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

К 19:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,8%, до $72,85 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,73%, до $68,93 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей - до 429,75 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре снизился на 90 тыс. б/с - до 7,3 млн б/с (на 1,3%) по отношению к сентябрю, а доходы увеличились на 8% - до $15,6 млрд, говорится в отчете МЭА.

Сезонные ремонты на НПЗ привели к росту экспорта нефти на 130 тыс. б/с - до 4,9 млн б/с, что компенсировало снижение экспорта нефтепродуктов на 230 тыс. б/с - до 2,5 млн б/с - самого низкого уровня с июля 2020 года.

Стабильные поставки и рост цен привели к росту доходов от экспорта на $1,2 млрд к сентябрю - до $15,6 млрд (в октябре 2023 года доходы составляли $18,9 млрд, а экспорт - 7,6 млн б/с).

Несмотря на более низкие объемы, более высокие цены увеличили доходы от продажи нефтепродуктов на $180 млн - до $5,3 млрд, а от продажи нефти - на $1 млрд - до $10,4 млрд. Экспорт в Турцию вырос на 210 тыс. б/с - до 840 тыс. б/с, однако 800 тыс. б/с, экспортированных по морю в октябре, не имели конечного пункта назначения. Самый большой объем поставок пришелся на Китай - 2,2 млн б/с по сравнению с 2,4 млн б/с в сентябре, Индия также снизила закупки - с 2 млн б/с до 1,7 млн б/с, поставки в Латинскую Америку упали с 300 тыс. б/с до 100 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября опустилась на 13 базисных пунктов - до 21,09% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,84% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев также прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,21% годовых.