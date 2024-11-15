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Промпроизводство в США в октябре сократилось на 0,3%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В США в октябре объем промышленного производства уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем также ожидали снижения на 0,3%.

По пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце сократилось на 0,5% по сравнению с сентябрем, как и предполагал консенсус-прогноз. Производство аэрокосмического и другого транспортного оборудования (не включая автомобили) упало на 5,8%.

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель вырос на 0,3%, в транспортировке газа и электроэнергии - на 0,7%.

Использование производственных мощностей в США в октябре сократилось до 77,1% по сравнению с пересмотренными 77,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 77,2% с изначально объявленного сентябрьского показателя в 77,5%.

В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце снизилось на 0,3%. В сентябре показатель уменьшился на 0,6%, как и сообщалось прежде. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре сократилось на 0,3% в годовом выражении.

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