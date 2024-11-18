Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в выросла до 20,91%

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде ноября 2024 года выросло до 20,91% годовых с 20,17% в третьей декаде октября, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в начале ноября эта индикативная ставка приблизилась к ключевой ставке ЦБ РФ, которую регулятор с 28 октября повысил на 2 процентных пункта (п.п.), до 21% годовых.

Месячный прирост средней максимальной ставки замедлялся последние три декады - в первую декаду октября он ускорился до 2,147 п.п., спустя декаду - снизился до 1,669 п.п., в третью декаду октября - до 1,464 п.п., с первой декады октября по первую декаду ноября рост составил 1,125 п.п.

Увеличиваются средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности.

За месяц банки более значительно увеличивали ставки по самым коротким вкладам - средняя ставка при размещении на срок до 90 дней выросла на 2,03 п.п., до 18,63% (в том числе с третьей декады октября по первую декаду ноября - на 1,23 п.п.).

Средняя ставка для вкладов на срок от 91 до 180 дней увеличилась за месяц на 1,55 п.п., за декаду - 0,95 п.п., до 20,11%, от полугода до года - 1,44 п.п., за декаду - на 0,71 п.п., до 20,72%.

Средняя ставка для самых длинных депозитов - на сроки более года - увеличилась за месяц на 0,85 п.п., за декаду - на 0,57 п.п., до 19,15%.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка , ВТБ , Газпромбанка , Альфа-банка, Россельхозбанка , банка "ФК Открытие" , Московского кредитного банка , ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка .