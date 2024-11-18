Заявка на транзит газа через Украину остается на уровне 42,4 млн куб. м

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Зарубежные газотранспортные операторы сообщают о продолжении поступления потока газа с Востока на Запад через территорию Украины в прежнем объеме. Известно, что среди получателей российского топлива больше нет австрийской OMV, на долю которой приходилось около 40% этого потока (до 17 млн куб. м в сутки).

"Оператор ГТС Украины" принял заявку на транзит российского газа на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает ОГТСУ.

Оператор ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита российского через один из транзитных газопроводов - через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 18 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была такой же.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Через Украину осуществлялся транзит газа в том числе в направлении Австрии. Австрийская OMV Gas Marketing & Trading GmbH вопреки судебному запрету получила в Стокгольмском арбитраже решение о присуждении ей 230 млн евро за недопоставки газа. OMV решила произвести зачет этой суммы со своими обязательствами по оплате поставок "Газпрома" в Австрию. В результате, сообщила OMV, ООО "Газпром экспорт" уведомил ее о прекращении поставок с 8:00 утра субботы 16 ноября. Спотовые цены в Европе уже выросли выше $500 за тысячу кубометров.