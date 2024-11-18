В США доля просроченных кредитов на коммерческую недвижимость обновила максимум за 10 лет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доля просроченных кредитов на коммерческую недвижимость в США во втором квартале превысила 1% и вышла на максимум с 2014 года, отмечается в очередном полугодовом отчете Федеральной резервной системы о надзоре и регулировании (Supervision and Regulation Report).

Основные опасения вызывают кредиты, обеспеченные офисами, особенно в больших городах, заявляет ФРС. В крупных банках доля просроченных "офисных" кредитов в апреле-июне достигла 11%.

Показатели кредитов на коммерческую недвижимость ухудшаются преимущественно именно в этих банках, пишет регулятор. Однако в менее крупных кредитных организациях доля "просрочек" также выросла. Указанные кредиты, как правило, занимают больше места в портфелях небольших банков, чем в портфелях крупных.