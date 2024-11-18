Процедура банкротства в М банке продлена до мая 2025 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 ноября по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) продлил процедуру банкротства в Мосстройэкономбанке (М банк) на шесть месяцев, сказано на сайте суда.

Суд назначил следующий отчет агентства о проделанной работе на 13 мая 2025 года.

"Исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд признает ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев обоснованным, поскольку выполнены не все мероприятия, необходимые для завершения конкурсного производства", - отмечается в сообщении.

В июле 2015 года Банк России отозвал лицензии у банка "Российский кредит", Мосстройэкономбанка, АМБ банка и банка "Тульский промышленник". Все эти банки впоследствии были признаны банкротами.

В рамках дела о банкротстве агентство обратилось в суд с заявлениями о взыскании убытков с бывших руководителей М банка, а также о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бывших председателя правления банка Виктории Фиалко в размере 11,4 млрд рублей и $6 млн, члена правления Ирины Севериновой - 10,8 млрд рублей и $6 млн, зампредправления Владимира Егорова - 5,4 млрд рублей и $6 млн, председателя наблюдательного совета Михаила Пальшина - 3 млрд рублей, членов наблюдательного совета Натальи Петровой - 2,4 млрд рублей и $6 млн, Сергея Пучкова - 700 млн рублей, Анны Бондаревской - 251,6 млн рублей и Федора Абрамова - 5,7 млрд рублей и $6 млн.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2022 года отказал АСВ в принятии мер обеспечения, в феврале 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа 2 мая 2023 года оставили отказ в силе.

Кассационный суд 4 апреля 2023 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 30 августа 2022 года частично удовлетворил заявление АСВ и решил взыскать с ранее контролировавших М банк лиц 13,1 млрд рублей и $6 млн убытков.

Кассационный суд, таким образом, отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 23 ноября 2022 года решил взыскать с должников только 6,4 млрд рублей и $6 млн убытков.

Иск о взыскании убытков был заявлен к 10 лицам.

Суд ранее удовлетворил ходатайство ответчиков о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица финансового управляющего признанного банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева.

На заседании в октябре 2019 года суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, Ирину Гуданову и Мотылева.

Гуданова занимала должность зампреда правления банка в 2012-2014 годах и была членом кредитного комитета. На заседании отмечалось, что ее подпись стоит на документах об одобрении сделок более чем на 1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2018 года удовлетворил заявление М банка в лице АСВ о взыскании с Мотылева убытков в размере 1 млрд 20 млн рублей.

Но до этого 19 февраля 2018 года тот же суд признал Мотылева, имя которого связывают с банком "Российский кредит", М банком, АМБ банком и банком "Тульский промышленник", несостоятельным (банкротом).

В реестр бизнесмена на момент признания банкротом были включены требования 16 кредиторов на общую сумму 23,5 млрд рублей.

Следственный комитет расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в капитале которого составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей М банком.

По данным ЦБ, банки проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы. Крупнейшая из этих кредитных организаций - банк "Российский кредит" - входила в топ-50 по активам.