Новака попросили отложить отмену запрета на экспорт бензина

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Общественные организации, объединяющие представителей розничного ритейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения ("Российский топливный союз", "Ассоциация участников товарно-сырьевого рынка", "Ассоциация товарных брокеров") направили письмо вице-премьеру Александру Новаку.

Они просят отложить принятие решения о снятии запрета на экспорт автомобильных бензинов до момента полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж, обеспечивающего снижение ценовых биржевых индикаторов до уровня инфляции.

Как говорится в письме, с текстом которого знакомился "Интерфакс", "в настоящее время наблюдается постоянный рост биржевых цен на автомобильные бензины, что свидетельствует о нарушении баланса спроса и предложения в ходе биржевых торгов, вызванного недостаточным объемом поступления товара на внутренний рынок".

"По отношению к аналогичному периоду прошлого года оптовая цена бензина выросла на 20%, в то время как розничная - на 7-7,5%. При этом, для обеспечения минимальной доходности розничного топливного ритейла, покрытия убытков предыдущих периодов этого года и нивелирования негативных эффектов от планируемых в следующем году роста акцизов и тарифов, снижения демпферных субсидий необходимо существенное снижение оптовых котировок", - говорится в письме.

"Ситуация дополнительно усложняется логистическими проблемами РЖД, приводящими к задержке поставок купленного товара, продлению сроков отгрузки и дефолтам по сделкам, а также чрезвычайно высокой ключевой ставкой Банка России, которая становится неподъемной для участников топливного рынка, критически увеличивая кредитную нагрузку. C учетом вышеизложенного, просим Вас, уважаемый Александр Валентинович, отложить принятие решения о снятии запрета на экспорт автомобильных бензинов", - просят ассоциации.

На прошлой неделе глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ведомство направило в правительство предложения по снятию запрета на экспорт. "Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами всё стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

Позже источники "Интерфакса" сообщили, что ведомство предложило снять запрет на экспорт всех видов бензина со следующего месяца, но только для его производителей. По данным одного из собеседников агентства, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два зимних месяца. В Минэнерго не комментируют данную информацию.

До этого Новак заявил, что Минэнерго в ближайшее время представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина, что стало первым толчком роста цен на бирже. При этом вице-премьер подчеркнул, что обсуждается возобновление поставок только Аи-92, при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ. "Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркивал Новак.

Россия с марта на полгода ввела запрет на экспорт бензина. Его действие прерывалось с 20 мая в связи с насыщением внутреннего рынка и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями. Однако спустя два месяца правительство возобновило действие меры на фоне роста биржевых цен. В середине августа запрет был продлен до конца 2024 года. Новак в сентябре допускал, что запрет на экспорт бензина из РФ может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

Ранее предложение обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из России высказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов: "Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".