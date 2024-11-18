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"Северсталь" готовит программу облигаций для сотрудников на 10 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Северсталь" утвердил программу облигаций для сотрудников компании объемом до 10 млрд рублей, а также 3-летний выпуск бондов серии 001Р-01, который планируется разместить в рамках программы, на 3 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Максимальный срок обращения бумаг в рамках бессрочной программы составит 10 лет.

Как отмечается в пресс-релизе "Северстали", в рамках программы сотрудники смогут приобретать облигации с возможностью обратной продажи их компании по номинальной стоимости в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода. По займу будут предусмотрены ежемесячные купоны, ставка купона пока сообщается. Покупка будет доступна в сервисе "Финуслуги" Московской биржи.

"Размещение путем закрытой подписки облигаций ПАО "Северсталь" серии 001Р-01 позволит масштабировать финансовый инструмент "Накопление" в рамках комплексной программы поддержки сотрудников "ДляСвоих: с заботой о каждом"", - добавили в компании.

Как сообщалось, в августе "Северсталь" начала размещение дебютного выпуска годовых облигаций для своих сотрудников объемом 1 млрд рублей. Размещение также проходит на финансовой платформе Мосбиржи.

Помимо выпусков для сотрудников, в настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей с погашением в 2029 году.

Северсталь
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