Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на отметке 13,4%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на максимальном в 2024 году уровне 13,4%, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре также сохранилась на октябрьском уровне - 15,3%.

Это первый случай с момента введения жестких антироссийских санкций, когда за месяц не изменились ни инфляционные ожидания, ни показатель наблюдаемой инфляции.

Ранее сообщалось, что в октябре инфляционные ожидания выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Оценка наблюдаемой инфляции в октябре увеличилась до 15,3% с 14,4% в сентябре.

Свежий опрос проводился 1-12 ноября 2024 года.

Ожидания у респондентов без сбережений в ноябре снизились до 14,4% с 15%, со сбережениями - до 11,8% с 12,1%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в ноябре снизилась до 16,3% с 16,6%, со сбережениями - выросла до 13,9% с 13,7%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 20 декабря.