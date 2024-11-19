Европейские рынки акций изменились разнонаправленно по итогам торгов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка опустился на 0,06%, до 502,84 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,57%, французский CAC 40 - 0,12%, испанский IBEX 35 - 0,33%. В то же время германский DAX снизился на 0,11%, итальянский FTSE MIB - на 1,27%.

Глава Центробанка Греции и член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Яннис Стурнарас заявил на организованном Bloomberg мероприятии "Future of Greek Finance Symposium" в понедельник, что экономическая активность в еврозоне ослабнет в случае введения США новых пошлин на импорт европейских товаров. Избранный президент США Дональд Трамп ходе предвыборной кампании пообещал ввести пошлины в размере от 10% до 20% на все товары, поставляемые в еврозону, и 60%-е пошлины на ввоз китайских товаров.

Введение подобных пошлин Вашингтоном может привести к рецессии в еврозоне и периоду дефляции в среднесрочной перспективе, считает Стурнарас.

Глава греческого ЦБ также выразил уверенность в том, что ЕЦБ вновь опустит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

На эту неделю запланирована публикация окончательных данных о динамике потребительских цен в еврозоне за октябрь, а также отчеты по инфляции в Великобритании и ВВП Германии.

Акции Enel подешевели на 1,2% по итогам торгов, несмотря на то, что стратегический план на 2025-2027 гг., обнародованный итальянским электроэнергетическим концерном в понедельник, предусматривает увеличение отчислений в пользу акционеров. Enel также представила финансовый прогноз на следующий год, предусматривающий чистую прибыль в размере 6,7-6,9 млрд евро.

Бумаги BHP Group подорожали на 0,7%. Горнодобывающая компания сообщила, что инвестирует порядка $10 млрд в следующие четыре года в модернизацию крупнейшего в мире медного рудника Escondida в Чили.

Рыночная стоимость британской Melrose Industries подскочила на 6,7% благодаря сильной финансовой отчетности инжиниринговой компании за минувший квартал.

Котировки акций крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы выросли вслед за повышением цен на нефть. Капитализация BP Plc увеличилась на 1,1%, TotalEnergies - на 1%, Shell - также на 1%.

Цена бумаг испанской Grifols опустилась на 1,1% на сообщениях местных СМИ о том, что Brookfield планирует сделать фармкомпании предложение о покупке за 7 млрд евро.

Заметное снижение по итогам торгов во Франкфурте в понедельник показали акции Siemens Energy (-2,9%), Vonovia (-2,7%), Merck KGaA (-2,2%), Infineon Technologies (-1,8%). В то же время подорожали бумаги Mercedes-Benz (+1,1%), BMW (+1,25), Commerzbank (+2,5%).

В Париже уверенный рост продемонстрировали бумаги фининститутов, в том числе, страховщика AXA (+1,1%), а также банков Credit Agricole (+1,1%) и Societe Generale (+1,7%). В числе лидеров снижения оказались акции Schneider Electric (-1,1%), Hermes (-0,8%) и L'Oreal (-0,7%).