ЦБ РФ с 2025 года обновляет требования к иностранным депозитариям

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с 1 января 2025 года вводит новые критерии, которым должны соответствовать иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги.

Согласно опубликованному на сайте регулятора указанию, российские депозитарии при выборе организации за рубежом, где они будут учитывать иностранные бумаги, должны обращать внимание на ее статус или правила предоставления услуг.

ЦБ разрешает открывать счета в иностранной организации, если она является либо центральным депозитарием, либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги или осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам биржевых торгов.

Если у контрагента российского депозитария нет такого статуса, то он должен отвечать следующим требованиям:

- такая организация должна обеспечивать равенство количества ценных бумаг, которые она отражает на счете российского депозитария, и количества таких же активов, которые учитываются в его интересах на счете организации в вышестоящем иностранном учетном институте;

- законодательство зарубежного государства не должно предусматривать включение активов на счете российского депозитария в конкурсную массу учетной организации в случае признания ее банкротом.

Документ также расширяет географию юрисдикций, где зарегистрированы учетные институты, с которыми российские депозитарии могут сотрудничать. Перечень государств дополнили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока. При этом членство учетного института в международных ассоциациях теперь не является одним из критериев выбора.

"Новые требования будут способствовать минимизации инфраструктурных рисков для отечественной учетной системы и повышению защиты интересов инвесторов", - отмечает ЦБ.

Банк России опубликовал проект соответствующего указания в июне 2024 года.