ЦБ спрогнозировал высокий уровень инвестиций в основной капитал в РФ в 2025 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ считает, что инвестиции в основной капитал в РФ в 2025 году в целом по экономике останутся на высоком уровне, несмотря на дорогой кредит. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"В экономике происходят серьезные структурные сдвиги. Мы видим это в том числе по рекордному росту инвестиций – за последние три года они выросли более чем на четверть. Это инвестиции в новые производства, в импортозамещение, в новые транспортные коридоры, на низком старте ряд крупных проектов в добыче, в обрабатывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Это проекты, где инвестиции измеряются в миллиардах, десятках миллиардов рублей и которые закрывают важнейшие потребности в экономике", - отметила она.

"Сейчас я иногда слышу предупреждения о том, что из-за недоступного кредита инвестиции прекратятся. Это не так. И в следующем году будут отрасли и компании, где они будут продолжать нарастать. Да, у кого-то, кто уже сделал инвестиции, у кого мощностей достаточно для удовлетворения спроса, инвестиции могут несколько снизиться, но это нормально, естественно. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время. Даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим", - заявила глава ЦБ РФ.