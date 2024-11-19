Инвесторы назвали "шоком для рынка" идею повысить налог "Транснефти" на прибыль до 40%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Инициатива повысить налог на прибыль для "Транснефти" до 40% стала "шоком" для участников рынка, заявила Ассоциация инвесторов "АВО", которая представляет интересы частных инвесторов.

Государству принадлежит 100% обыкновенных акций "Транснефти", на рынке торгуются привилегированные акции монополии.

18 ноября источник "Интерфакса" сообщил, что Минфин предложил правительству изменить налогообложение нефтегазовой отрасли, в том числе повысить ставку налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть "Транснефти"), до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов. Сейчас налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

"АВО" полагает, что если государство считает нужным увеличить поступления в бюджет от "Транснефти", которая сейчас распределяет между акционерами половину прибыли, то как основной владелец компании может сделать это через дивиденды. Принимая во внимание анонсированный "Транснефтью" переход на выплаты дважды в год, частные инвесторы ожидали, что прибыль между акционерами будет распределяться именно путем дивидендов, говорится в заявлении "АВО", опубликованном во вторник в телеграм-канале ассоциации.

Ассоциация отмечает, что направила обращение в Минфин в связи с появившейся информацией о повышении ставки налога на прибыль для "Транснефти".

"Повышение налога на прибыль до 40% (вместо стандартной для других компаний ставки в 25%) расценивается инвесторами как механизм, с помощью которого контролирующий акционер будет изымать прибыль из компании в обход миноритарных акционеров", - подчеркивает "АВО".

В случае, если государство начнет внедрять одностороннее изъятие прибыли в обход миноритарных акционеров, оно подаст пример недобросовестным мажоритариям, практикующим ненадлежащие практики перераспределения прибыли (например, под видом финансовой помощи контролирующему акционеру), считает "АВО". "Более того, государство такими действиями фактически легитимизирует для контролирующих акционеров частных компаний подобные недобросовестные практики. Вряд ли авторы данной инициативы учли все возможные последствия такого решения", - говорится в заявлении.

Пренебрежение интересами инвесторов будет способствовать падению стандартов корпоративного управления, снижению инвестиционной привлекательности компаний с госучастием и деградации российского фондового рынка, считает ассоциация, отмечая, что подобные практики приведут к вымыванию с рынка долгосрочных инвесторов и преобладанию спекулятивных, "и это с учетом того, что сейчас на рынке фактически остались лишь российские инвесторы".

В понедельник "префы" "Транснефти" на "Московской бирже" потеряли 9%, во вторник они продолжили дешеветь (-4,1% по состоянию на 16:05 мск).

Аналитики считают, что рост налоговой нагрузки негативно скажется на инвестиционной привлекательности привилегированных акций "Транснефти".

Так, по оценкам экспертов SberCIB Investment Research, в результате изменений чистая прибыль "Транснефти" может снизиться на 20%. Пропорционально уменьшатся дивиденды и таргет аналитиков по акциям компании (2350 рублей за штуку на данный момент). Такого же мнения придерживаются и эксперты "Финама" - если налоговые изменения будут приняты, то при прочих равных прибыль, а значит, и дивиденды, "Транснефти" снизятся на 20%, полагают они.