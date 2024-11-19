В США в октябре число новостроек упало сильнее прогноза

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В США число домов, строительство которых было начато в октябре, уменьшилось на 3,1% к сентябрю и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,353 млн домов, а не 1,354 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,33 млн, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце упало на 6,9% и составило 970 тысяч. При этом количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, подскочило на 9,8% - до 326 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в октябре уменьшилось на 0,6% - до 1,416 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали 1,43 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью повысилось на 0,5% - до 968 тысяч, многоквартирных домов - сократилось на 3%, составив 393 тыс.

Число новостроек в США в прошлом месяце было на 4% ниже, чем в октябре 2023 года.