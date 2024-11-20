Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вверх по большинству blue chips после отката накануне, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабильна нефть (фьючерс на Brent топчется выше $73 за баррель); основным негативным фактором остаются опасения эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидируют акции "Северстали" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2647,0 пункта (+0,6%), индекс РТС - 833,57 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составляет 100,0348 руб. (+9,18 копейки).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", угасание надежд на разрядку геополитической напряженности обусловило слабую динамику фондовых индексов накануне, а в среду утром рынок акций корректируется вверх. Рынок накануне упал на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины в России после того, как США днем ранее предоставили Украине разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по приграничной территории России.

В среду финрезультаты за 9 месяцев 2024 года раскрывает ПАО "Ренессанс страхование", акции которого являются одними из перспективных эмитентов в финансовом секторе, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что помимо геополитических рисков на первый план вновь вышли опасения по ставке ЦБ РФ после заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, настраивающих на сохранение жесткой ДКП как минимум в ближайшей перспективе.

Индекс МосБиржи в ближайшее время может остаться под давлением продаж и закрыть "гэп" от 6 ноября, но в целом рынок уже выглядит несколько перепроданным. Актуальным диапазоном движения индекса МосБиржи выступает коридор 2610-2680 пунктов. "Мы на рынок продолжаем смотреть консервативно, отмечая повышение риска обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ", - отмечает аналитик.

В США во вторник подросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,3%); инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости.

Президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

Также во вторник стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

Тем временем Goldman Sachs вслед за Morgan Stanley спрогнозировал, что индекс S&P 500 может достичь отметки 6,5 тыс. пунктов к концу следующего года.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3%).

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, сообщает Trading Economics. В сентябре экспорт снизился на 1,7%. Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,4%. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали сокращение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, импорт вырос на 1,8%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $73,33 за баррель (+0,04% и +0,01% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,51 за баррель (+0,2% и +0,3% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США о нефтяных резервах будут опубликованы в среду в 18:30.