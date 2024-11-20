"Нижнекамскнефтехим" отменил ВОСА по переизбранию совета директоров

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") отменил решение о проведении 13 декабря внеочередного собрания акционеров, на котором планировалось досрочно переизбрать совет директоров, сообщила компания.

Причиной стало отсутствие предложений по кандидатам в СД от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций НКНХ.

Предложения акционеров по кандидатам для досрочного переизбрания в совет директоров НКНХ принимались до 14 ноября.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".