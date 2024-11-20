Поиск

"Нижнекамскнефтехим" отменил ВОСА по переизбранию совета директоров

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") отменил решение о проведении 13 декабря внеочередного собрания акционеров, на котором планировалось досрочно переизбрать совет директоров, сообщила компания.

Причиной стало отсутствие предложений по кандидатам в СД от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций НКНХ.

Предложения акционеров по кандидатам для досрочного переизбрания в совет директоров НКНХ принимались до 14 ноября.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

НКНХ Нижнекамскнефтехим СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию
Военная операция на Украине

Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

В Москве в 2025 году изменятся тарифы на электричество для населения

"ФосАгро" отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы

Минфин определил ставки НДФЛ при продаже криптовалют

Володин ждет от руководства ЦБ снижения ключевой ставки

Володин ждет от руководства ЦБ снижения ключевой ставки

В ноябре ценовые ожидания предприятий в РФ достигли максимума с мая 2022 г.

Банк России сообщил о жалобах предприятий на усиление роста издержек

Индекс МосБиржи упал до 2630 пунктов на внешнеполитической эскалации

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });