Comcast подтвердила выделение телеканалов NBCUniversal в самостоятельный бизнес

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная и медиакомпания Comcast Corp. подтвердила планы выделить активы кабельного телевидения NBCUniversal в самостоятельный бизнес.

Ранее о возможной сделке написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Активы, которые войдут в отдельную компанию, включают телеканалы MSNBC, CNBC, USA Network, Oxygen, E!, Syfy и Golf Channel, а также сайты Fandango и Rotten Tomatoes. Их совокупная выручка за 12 месяцев по 30 сентября составляла около $7 млрд. При этом Comcast не будет выделять канал Bravo, а также NBC и стриминговый сервис Peacock.

NBCUniversal перешла под контроль Comcast в 2011 году.