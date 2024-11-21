RoboLabs ввела производство пищевого оборудования в Твери за 500 млн рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российская компания RoboLabs открыла в Твери производство инновационного оборудования для предприятий общественного питания, торговли, кинотеатров и сетей фастфуда, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

В проект инвестировано 500 млн рублей. Производственная площадь составляет более 6,5 тыс. кв. метров.

"Сейчас производительность завода – 700 единиц оборудования в месяц. Ожидаемый объем выпускаемой техники в год составит до 10 тыс. единиц с запланированным расширением", - говорится в сообщении.

Предприятие выпускает, в том числе, грили, печи, попкорн-аппараты, фритюрницы. Основная цель компании – создание принципиально нового оборудования для мирового рынка и опережающее импортозамещение для российских сетей сферы гостинично-ресторанного бизнеса.

"На сегодняшний день мы производим свыше 10 различных видов оборудования. Оно поставляется в более чем 50 стран. Планируем развиться до технологического кластера по выпуску такой продукции. Мы находимся в прямом диалоге с Фондом развития промышленности Тверской области", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Станислава Тоескина.

На заводе создано 200 рабочих мест.

На сайте RoboLabs сообщается, что она была основана как технологическая инженерная компания в составе ГК "Деловая Русь" - производителя и поставщика оборудования и материалов для HoReCa, кинотеатров и концессий.