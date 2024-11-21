Wells Fargo ожидает роста S&P 500 до 6600 пунктов к концу 2025 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики Wells Fargo Investment Institute ожидают сохранения "бычьего" тренда на американском рынке акций в ближайшее время и повышения S&P 500 примерно до 6600 пунктов к концу 2025 года.

Значение фондового индекса на закрытие торгов в среду составляло 5917,11 пункта, то есть прогноз предполагает повышение более чем на 11%.

Подъем будет обусловлен хорошим состоянием экономики США и ростом корпоративных прибылей после избрания на пост президента страны Дональда Трампа, полагают эксперты.

"Мы прогнозируем, что более сильный экономический рост наряду с политикой, направленной на сокращение регуляторных расходов, должны привести к повышению прибыли на акцию компаний из S&P 500 до $275 к концу 2025 года, что выше нашего предыдущего прогноза в $270", - говорится в сообщении отдела глобальной инвестиционной стратегии Wells Fargo Investment Institute.

Эксперты улучшили прогноз для S&P 500 на конец следующего года до 6500-6700 пунктов с ожидавшихся ранее 6200-6400 пунктов. Это одна из самых оптимистичных оценок среди ведущих аналитиков Уолл-стрит, отмечает MarketWatch.

"Рост прибылей должен получить дополнительную поддержку от ослабления регулирования при втором президентстве Трампа. Снижение корпоративных налогов не исключено, хотя сроки и масштабы остаются неопределенными", - полагают в Wells Fargo.

Эксперты подняли оценку доходности 10-летних и 30-летних американских гособлигаций на конец следующего года на 50 базисных пунктов - до 4,5-5% и 4,75-5,25% годовых соответственно. Аналогичным образом они повысили прогноз для базовой процентной ставки ФРС до 4-4,25% с 3,5-3,75% годовых.

ВВП США, как ожидается, вырастет в 2025 году на 2,5% (ранее предполагалось 2,3%), инфляция составит 3,3% (3%). Прогноз для безработицы остался без изменения - 4,8%.

В Wells Fargo ожидают курс евро в конце следующего года в районе $0,98-1,02 по сравнению с прежним прогнозом в $1,02-1,06. При этом предполагается, что доллар будет стоить 158-162 иены, в то время как ранее ожидалось 150-154 иены.