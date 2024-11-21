Глава Morgan Stanley оптимистично настроен в отношении акций США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор одного из крупнейших банков США Morgan Stanley Тед Пик выразил оптимизм по поводу американской экономики и рынка акций.

"Мир все еще держится на американских потребителях, - сказал он CNBC. - Корпоративные финансы в США в целом блестящи, а новая администрация говорит о дальнейшем росте".

Пик признал, что на фондовом рынке есть определенные риски, в том числе связанные с политической неопределенностью, однако "в целом люди настроены конструктивно, и это понятно".

Ранее аналитики Morgan Stanley спрогнозировали, что фондовый индекс S&P 500 закончит 2025 год на отметке 6500 пунктов. С начала этого года он прибавил чуть более 24% и закрылся в среду на отметке 5917,11 пункта.

Федеральная резервная система, по мнению Пика, хорошо справилась со своей работой, добившись замедления инфляции без ущерба для экономического роста. Отдельно Пик похвалил осторожный подход Федрезерва к изменению ключевой ставки.