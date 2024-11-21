Глава ФРБ Ричмонда отметил беспокойство бизнеса возможным ростом инфляции из-за Трампа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин ожидает дальнейшего замедления инфляции в США, отмечая, однако, что этот процесс стал более плавным.

По его словам, компании с большей готовностью, чем в прошлом, перекладывают растущие расходы на потребителей, что сказывается на ценах.

"Мы стали несколько более уязвимыми к шокам, вызванным инфляцией расходов - будь то рост издержек на оплату труда или что-то еще, чем это было пять лет назад", - сказал Баркин в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что представители бизнеса обеспокоены возможным усилением инфляции в случае реализации планов избранного президента США Дональда Трампа по увеличению торговых пошлин и депортации нелегальных мигрантов.

"Я понимаю, почему бизнес думает именно так", - сказал Баркин. При этом, по его словам, планы Трампа поддержать рост добычи энергоносителей могут оказать сдерживающий эффект на инфляцию.

Баркин отметил, что Федеральной резервной системе (ФРС) не следует заранее корректировать денежно-кредитную политику перед возможными изменениями в экономической политике.

"Нам не нужно пытаться решать проблему до того, как она возникнет", - сказал он.

Федрезерв снизил базовую процентную ставку дважды в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.), и у трейдеров нет уверенности, что он вновь опустит ее в декабре.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 б.п. с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Баркин, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), заявил, что не хочет "предвосхищать" итоги декабрьского заседания. По его словам, будущие решения ФРС по ставке будут зависеть от статданных.

"Если мы увидим, что инфляция остается выше нашего целевого показателя, это вынудит нас быть осторожными с дальнейшим снижением ставки", - отметил он.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью Barron's ранее на этой неделе, что денежно-кредитная политика Федрезерва является ограничительной, и американскому ЦБ следует продолжать ее смягчение, учитывая охлаждение рынка труда и прогресс в замедлении инфляции.

"Я полагаю, что к концу следующего года ставка ФРС будет ниже, чем сегодня. Все будет зависеть от статданных, а также дальнейшего прогресса в экономике", - сказал он.