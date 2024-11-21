Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с апреля

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимум с конца апреля этого года.

На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 217,75 тыс. против 221,5 тыс. неделей ранее. Это минимальный уровень с мая.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 ноября, повысилось до 1,908 млн по сравнению с пересмотренными 1,872 млн неделей ранее. Данные стали худшими с ноября 2021 года.

Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали, что показатель снизится до 1,870 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,873 млн.