Комитет ГД одобрил рост налога на прибыль для месторождения Филановского на Каспии до 40% на 5 лет

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправок, предусматривающих повышение для месторождения им. Филановского на Каспии (разрабатывает "ЛУКОЙЛ") налога на прибыль организаций, будет повышен с 34% до 40% сроком на 5 лет, начиная с 2025 года.

Месторождение было введено в эксплуатацию в октябре 2016 года, на "полку" добычи в 6 млн т в год выведено в 2018 году. На месторождении добывается более 6 млн тонн нефти в год.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который на пять лет продлевает льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского, одновременно повысив для него налог на прибыль организаций до 34%.

Для месторождения им. Филановского установлена ставка НДПИ в размере 15% от мировой цены нефти сорта Urals. Согласно Налоговому кодексу, данная льгота действует в течение семи лет, начиная с месяца, следующего за тем, на который приходится "дата начала промышленной добычи". При этом дата начала добычи определена законодательством как дата составления государственного баланса запасов полезных ископаемых, согласно которому степень выработанности запасов хотя бы одного из видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемых на этом месторождении, впервые превысила 1%.