Бюджет получит 40 млрд рубл. от отмены вычета по НДПИ на конденсат для производства ШФЛУ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет РФ получит порядка 40 млрд рублей от отмены на 5 лет вычета по НДПИ по конденсату, направляемому на производство ШФЛУ (широкая фракция углеводородов), сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил отменить вычет с 2025 по конец 2029 года.

Данный вычет был введен по просьбе "СИБУРа".

Комитет Госдумы по бюджету в четверг поддержал поправку.