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Перепродажи домов в США выросли сильнее прогнозов в октябре

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Медианная цена дома выросла на 4% в годовом выражении и достигла $407,2 тыс. Увеличение было отмечено по итогам 16-го месяца подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,37 млн, что на 19,1% выше, чем годом ранее, и на 0,7% больше сентябрьского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,2 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,6 месяца год назад и 4,3 в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 29 дней против 28 дней в сентябре и 23 дней в октябре 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
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