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Кэптивный банк "АвтоВАЗа" подпал под санкции США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включило в санкционный список автовазовский Авто финанс банк.

Согласно сообщению OFAC, он стал одним из более 50 российских банков, подпавших под американские санкции.

Расширение списка OFAC "будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования", говорится в сообщении Минфина США. "Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций", - заявил OFAC.

"АвтоВАЗ", ранее также включенный в SDN list, приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании Barn B.V. в прошлом году, после чего банк был переименован в Авто финанс банк. Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам второго квартала 2024 года банк занял 57-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

АвтоВАЗ OFAC США
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