Европейские акции выросли благодаря корпоративным новостям

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в четверг на корпоративных новостях и статданных.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,41%, до 502,54 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,79%, германский DAX - 0,74%, французский CAC 40 - 0,21%, итальянский FTSE MIB - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,19%.

Европейские статданные, обнародованные в четверг, показали улучшение настроя представителей французской промышленности.

Индекс оптимизма представителей этого сектора в ноябре вырос до 97 пунктов с 93 пунктов в октябре, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал повышение индекса до 95 пунктов.

Опубликованные данные показали, что промышленный сектор Франции не слишком опасается введения избранным президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на весь импорт, отмечает The Wall Street Journal.

Акции Zurich Insurance подорожали на 3,1%. Швейцарский страховщик ставит целью добиться среднегодовых темпов роста прибыли в расчете на акцию в 2025-2027 гг. на уровне 9% и более. Предыдущий план компании предполагал, что этот показатель будет расти в среднем на 8% в 2023-2025 гг.

Котировки акций полупроводниковых компаний ASML Holding и STMicroelectronics выросли соответственно на 2,4% и 0,6% после публикации отчетности американского чипмейкера Nvidia Corp. Квартальные результаты Nvidia оказались лучше ожиданий рынка, хотя ее прогнозы на текущий квартал разочаровали некоторых экспертов.

Бумаги автопроизводителей подешевели по итогам торгов. Стоимость акций Porsche опустилась на 1,9%, BMW - на 0,8%, Mercedes-Benz - на 0,1%, Volkswagen - на 0,6%, Stellantis - на 0,3%, Renault - на 0,2%.

Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре увеличились на 1,1%, сообщила в четверг Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, достигло 866,397 тыс. по сравнению с 856,762 тыс. в октябре прошлого года.

Бумаги швейцарской Novartis прибавили в цене 0,6%. Фармкомпания улучшила прогноз повышения продаж на период до 2028 года включительно, отметив "мощный импульс к росту" выручки от уже имеющихся препаратов и планы вывода на рынок новых.

Рыночная стоимость JD Sports Fashion упала на 15,5%. Британский ритейлер спортивных товаров заявил, что его прибыль после уплаты налогов в этом году будет ближе к нижней границе озвученного им ранее прогнозного диапазона, отметив "существенное ослабление спроса" в последнее время.

Лидерами роста на бирже во Франкфурте стали бумаги Siemens Energy и Qiagen, подорожавшие на 3,6%. В Париже бумаги Schneider Electric выросли в цене на 1,4%, тогда как капитализация Kering понизилась на 3%.