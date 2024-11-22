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Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,9%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете кредитной организации.

Чистая прибыль банка по МСФО в третьем квартале текущего года увеличилась в 1,56 раза к уровню июля-сентября прошлого года - до 13,3 млрд рублей.

Результаты оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 2,4% - до 37,8 млрд рублей, в третьем квартале - в 1,6 раза, до 13,5 млрд рублей.

банк Санкт-Петербург
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