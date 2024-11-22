РФ в 2024 году установила рекорд по экспорту уксуса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала более 5,5 тыс. тонн уксуса. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

"Это исторический рекорд в натуральном выражении. Так, за весь 2023 год на зарубежные рынки было поставлено около 4,3 тыс. тонн, в 2022 году – около 4 тыс. тонн, в 2021 году – около 3,3 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Основными покупателями российского уксуса являются Белоруссия (41% от объема поставок), Казахстан (35%) и Узбекистан (12%).