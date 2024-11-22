Прямые инвестиции Китая за рубежом выросли в январе-октябре на 10,6%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций (ODI) Китая за рубежом в январе-октябре вырос на 10,6% относительно того же периода прошлого года и составил $115,83 млрд, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на Министерство торговли .

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличился на 3% - до $26,65 млрд.

Китайские компании за десять месяцев подписали новые контракты за рубежом на сумму $177,65 млрд, что на 15,3% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

В 2023 году общий объем китайских ODI вырос на 6%.