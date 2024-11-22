Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексу МосБиржи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции после недельного падения из-за эскалации геополитической напряженности и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на фоне высокой инфляции. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2600 пунктов, но удержать его не смог; индекс РТС на фоне ослабления рубля упал ниже 800 пунктов, обновив минимум с марта 2022 года. В лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" (+3,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,3%) и бумаги "ММК" (+3,3%), в аутсайдерах - акции "ТКС Холдинга" (-2,6%) и "НОВАТЭКа" (-2,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2581,05 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2628,5 пункта), индекс РТС упал до 792,67 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже подросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 ноября, составил 102,5761 руб. (+1,8963 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 5,8-8,1%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 2,58 рубля.

Подорожали также в пятницу акции "Совкомфлота" (+2,7%), расписки OZON (+2,6%), бумаги "Северстали" (+2,4%), "НЛМК" (+2%), "Московской биржи" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "Магнита" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,6%), "Норникеля" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Банк "Санкт-Петербург" (-1,9%) в январе-сентябре 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в третьем квартале текущего года увеличилась в 1,56 раза к уровню июля-сентября прошлого года - до 13,3 млрд рублей. Результаты оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 2,4% - до 37,8 млрд рублей, в третьем квартале - в 1,6 раза, до 13,5 млрд рублей.

Вечером в четверг стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Кроме того, в четверг вечером президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России, отметив, что она вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

По словам Путина, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута. Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - отметила Жан-Пьер на брифинге, комментируя вопрос о возможных причинах обновления российской ядерной доктрины.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в пятницу сумел организовать отскок, но во второй половине торгов покупатели сбавили натиск. Поддержку акциям оказывала выраженная слабость рубля и подросшая нефть, но приближение выходных сдерживало активность покупателей.

На мировых рынках динамика была неоднородной. В Китае биржи просели, поскольку инвесторы не уверены в достаточности объявленных властями стимулов и уже закладывают риски усиления торгового противостояния КНР и США. Европейские индексы двигались нейтрально. Первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне вышли слабее ожиданий, ВВП Германии в III квартале вырос всего на 0,1% кв/кв, что оказалось в два раза ниже прогноза. В понедельник важных внешних событий и публикации статистики, способной повлиять на общие настроения, не ожидается. На российском рынке акции ТКС пройдут через дивидендный "гэп".

"Если рубль останется слабым, нефть по меньшей мере удержится вблизи текущих значений, а в геополитике немного спадет накал, то на будущей неделе можно ожидать движения индекса МосБиржи в направлении 2700 пунктов. Возможен также сценарий "боковика" - он может реализоваться, если геополитика не сбавит градус накала, а рубль будет реагировать укреплением на прохождение пика налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 ноября - 2550-2675 пунктов", - считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций в конце недели сохранялась повышенная волатильность, сопровождаемая ослаблением рубля. Индекс волатильности находится на максимумах за последние 2 года, напряжение на долговом рынке никуда не исчезло, а даже увеличилось на фоне очередного роста потребительских цен и роста вероятности очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ 20 декабря, соответственно.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых рынках наблюдается разнополярная динамика индексов. В Гонконге фондовый рынок совершил просадку под влиянием разочаровывающей отчетности оператора интернет-поисковика Baidu. Рынок акций РФ с утра подрос, но к вечеру настроения вновь ухудшились.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи предпринял попытку отскока вверх, не дойдя до поддержки на уровне 2530 пунктов. Однако на данном этапе технические сигналы носят смешанный характер, отскок может оказаться мимолетным, предупреждает Саидова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в пятницу показали смешанную динамику, реагируя на ослабление рубля и сохранение геополитической напряженности в условиях разрешения западными странами осуществлять удары своим оружием вглубь территории РФ. Власти России, в свою очередь, подчеркнули готовность ответить в том числе атомным оружием и признали новый виток эскалации конфликта.

На мировых рынках инвесторы практически игнорируют геополитические риски, несмотря на заявления Путина о расширении конфликта до масштабов глобального. При этом на 26 ноября назначено экстренное заседание Совета Украина - НАТО. Индекс МосБиржи устоял выше поддержки 2550 пунктов, но остается недалеко от годового минимума 2512 пунктов, который может обновить на следующей неделе. Индикатор РТС в условиях девальвации рубля стабилизируется ниже 800 пунктов. Судя по всему, американская валюта готова взять курс на 105 руб./$1, а европейская - продвинуться к 110 руб./EUR1, что, возможно, заставит властей задуматься о стабилизации ситуации на рынке, полагает Кожухова.

Как отмечают эксперты ИК "Ренессанс Капитал", в блокирующий список США (SDN List) были включены 50 российских банков, в том числе Газпромбанк и его дочерние структуры. Ранее Газпромбанк находился под менее жесткими санкциями США, что позволяло банку обслуживать платежи за российский газ, хотя и по особой схеме расчетов.

Ужесточение санкций США укладывается в последний виток эскалации геополитической напряженности и выглядит попыткой уходящей администрации США успеть использовать в оставшийся срок имеющиеся в наличии инструменты. В этом контексте, если после смены администрации в США через два месяца геополитические трения по крайней мере перестанут нарастать, это само по себе станет положительным событием для российского рынка. Влияние последних санкций на рубль выглядит неоднозначным: с одной стороны, оно может негативно повлиять на приток выручки от экспорта газа, с другой - транзит газа в Европу через территорию Украины (на который приходится половина оставшихся поставок в Европу), наиболее вероятно, и так бы завершился до конца года; альтернативные каналы для оплаты газа из других стран, возможно, уже подготовлены, а санкции на ряд небольших банков могут осложнить оплату за импорт и переводы за рубеж. Не будет удивительным, если в ближайшие дни рубль привычно отреагирует на санкции укреплением, как и в предыдущих случаях, полагают эксперты "Ренессанс Капитала".

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite упал на 3,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), подросли Европа (индекс CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,04-0,6% во главе с Dow).

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре. Инфляция обновила минимум с января. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

В Китае негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в КНР, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные. Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к росту, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и ждут встречи ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $75,11 за баррель (+1,2% и +2% накануне), январская цена WTI - $71,16 за баррель (+1,5% и +2% в четверг).

ОПЕК+ оценивает ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом.

Новак также отметил, что на грядущей встрече страны альянса примут решения, "направленные в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+14,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (+4,3%), акции ПАО "Южуралзолото" (+4,2%), ПАО "Россети Центр" (+4,1%), ПАО "Южуралникель" (+2,6%).

Акционеры ПАО "Инарктика" (+0,6%, до 596 рублей), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев этого года в 20 рублей на акцию, сообщила компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря 2024 года.

Подешевели расписки "О'Кей" (-4,5%), акции ПАО "Ютэйр" (-3,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,2%), "М.Видео" (-3,1%), "Башнефти" (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,4%), ПАО "Европейская электротехника" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,86 млрд рублей (из них 24,03 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 8,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,24 млрд рублей на акции "Газпрома").