Дивиденды "Озон Фармацевтики" за 9 месяцев могут составить 18 копеек на акцию

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 рубля на акцию, сообщила компания.

На выплату дивидендов решено направить 197 742 859 рублей 20 копеек.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 28 декабря 2024 года.

Внеочередное собрание акционеров "Озон Фармацевтики" с вопросом о выплате промежуточных дивидендов в повестке пройдет в форме заочного голосования 17 декабря.

"Озон Фармацевтика" в октябре провела IPO. Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из 1 098 571 440 обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля (21,971 млн рублей по номиналу). Запись об увеличении уставного капитала внесена в учредительные документы 15 ноября.

Компания платит дивиденды с 2017 года. Согласно финансовой отчетности компании, с 2021 по 2023 годы было выплачено 3 845,232 млн рублей в счет дивидендов при объявленных в размере 4 350 млн рублей. За I полугодие 2024 года акционерам было выплачено 783,480 млн рублей при объявленных дивидендах в размере 1 млрд рублей.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.