Объем цифровых активов Telegram на конец I полугодия вырос до $1,3 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Задержание гендиректора и основателя Telegram Павла Дурова не оказало "существенного влияния" на работу мессенджера, а объем цифровых активов на счетах компании вырос более чем в три раза за первое полугодие.

Как говорится в неаудированной финансовой отчетности, оказавшейся в распоряжении Financial Times, на конец первого полугодия Telegram владел цифровыми активами на сумму $1,3 млрд по сравнению с почти $400 млн на конец прошлого года.

В конце августа французские власти предъявили Дурову обвинения в непротиводействии распространению незаконного контента через Telegram. Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать территорию Франции.

Эта ситуация "не оказала существенного влияния на операции Telegram и на коммерческую деятельность группы", говорится в документе, датированном 22 октября. Также в нем отмечается, что обвинения касаются лично Дурова, а не его компании.

Выручка Telegram, согласно документу, в январе-июне составила $525 млн, за год увеличившись почти в три раза.

Примерно половина выручки, $225 млн, пришлась на единовременную сделку с неназванной компанией, по которой Telegram получила вознаграждение в обмен на разрешение использовать криптовалюту Toncoin в качестве эксклюзивного способа оплаты рекламы в приложении. Срок соглашения истек 1 октября.

Кроме того, компания заработала $353 млн от продажи цифровых активов в первом полугодии и с тех пор продала криптовалюту еще на $348 млн. Доходы от рекламы выросли примерно вдвое, до $120 млн, продажа премиум-подписок принесла компании еще $119 млн.

Прибыль Telegram после уплаты налогов в январе-июне составила $335 млн. За 2023 год в целом был зафиксирован убыток в размере $173 млн при выручке в $342 млн.

Часть полученных средств компания направила на выкуп бондов на сумму $124,5 млн, говорится в неаудированной отчетности.