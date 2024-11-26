Инвестиции Nordgold в проекты Токко и Роман в Якутии оценили в 83 млрд рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции золотодобытчика Nordgold в проекты кучного выщелачивания Токко и Роман в Якутии, по данным Минвостокразвития РФ, оцениваются в 83,1 млрд рублей без НДС.

Министерство подготовило проект постановления правительства, которым предлагается сделать ООО "Рудник Таборный", входящее в Nordgold и развивающее проекты Токко и Роман, резидентом ТОР "Южная Якутия".

Как говорится в пояснительной записке, планируемый срок реализации проекта – с 2025 по 2041 год.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером, по последним имеющимся данным, была Марина Мордашова.