Поиск

Цены на нефть остались в плюсе, Brent у $73,6 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером во вторник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск повысились на $0,58 (0,79%), до $73,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к указанному времени на $0,58 (0,84%), до $69,52 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают развитие конфликта России и Украины, а также заявления Багдада в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применила ракеты западного производства против объектов в Курской области. "По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в заявлении министерства.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "АТАКМС" американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявило военное ведомство.

Между тем Ирак в ходе переговоров со странами-сопредседателями ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией - заявил о полной приверженности сделке с учетом нового компенсационного графика за добычу нефти сверх установленной альянсом квоты в предыдущие месяцы, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии.

"Ирак подтвердил серьезность и решимость полностью соблюдать соглашение, осуществлять добровольные сокращения и компенсировать сверхдобычу в соответствии с обновленным графиком, представленным республикой в секретариат ОПЕК", - говорится в сообщении.

WTI Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });