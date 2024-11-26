Цены на нефть остались в плюсе, Brent у $73,6 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером во вторник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск повысились на $0,58 (0,79%), до $73,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к указанному времени на $0,58 (0,84%), до $69,52 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают развитие конфликта России и Украины, а также заявления Багдада в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применила ракеты западного производства против объектов в Курской области. "По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в заявлении министерства.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "АТАКМС" американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявило военное ведомство.

Между тем Ирак в ходе переговоров со странами-сопредседателями ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией - заявил о полной приверженности сделке с учетом нового компенсационного графика за добычу нефти сверх установленной альянсом квоты в предыдущие месяцы, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии.

"Ирак подтвердил серьезность и решимость полностью соблюдать соглашение, осуществлять добровольные сокращения и компенсировать сверхдобычу в соответствии с обновленным графиком, представленным республикой в секретариат ОПЕК", - говорится в сообщении.