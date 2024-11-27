ЦБ Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 4,25%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25% годовых.

Регулятор понизил ставку по итогам третьего заседания подряд, решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция в Новой Зеландии в третьем квартале замедлилась до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 3,3% в апреле-июне. Это минимальные темпы подъема потребительских цен с марта 2021 года. Новозеландский ЦБ таргетирует инфляцию в диапазоне 1-3%.

Руководство центробанка при этом уверено в необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в его сообщении.