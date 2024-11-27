Поиск

ЦБ Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 4,25%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25% годовых.

Регулятор понизил ставку по итогам третьего заседания подряд, решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция в Новой Зеландии в третьем квартале замедлилась до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 3,3% в апреле-июне. Это минимальные темпы подъема потребительских цен с марта 2021 года. Новозеландский ЦБ таргетирует инфляцию в диапазоне 1-3%.

Руководство центробанка при этом уверено в необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в его сообщении.

Новая Зеландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Linde после проигрыша "РусХимАльянсу" лишилась долей в двух российских компаниях

Linde после проигрыша "РусХимАльянсу" лишилась долей в двух российских компаниях

Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });