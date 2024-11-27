КТК в январе-октябре транспортировал более 53 млн т нефти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" в январе-октябре 2024 года транспортировал 53 млн тонн нефти.

"С начала года по 31 октября КТК поставил на экспорт свыше 53 млн тонн нефти, эти объемы были погружены на 492 танкера, что на два судна превышает прошлогодний показатель", - сообщается в релизе по итогам заседаний управляющих органов.

Ранее отмечалось, что в январе-сентябре КТК транспортировал 48,48 млн тонн нефти. Таким образом, в октябре отгрузки составили около 4,52 млн тонн.

Консорциум не раскрывал данные за январь-сентябрь 2023 года. За весь 2023 год КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%). Актуализированный прогноз на 2024 год предполагает транспортировку около 65,2 млн тонн нефти (-7% от плана - всего более 70 млн тонн).

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.