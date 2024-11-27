Российские сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Согласно документу, доходы составят: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП) и в 2027 г. - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП).

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2025 г. - 10 трлн 936,4 млрд руб. (5,1% ВВП), в 2026 г. - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП), в 2027 г. - 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП); ненефтегазовых доходов в 2025 г. - 29 трлн 359,7 млрд руб. (13,7% ВВП), в 2026 г. - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП), в 2027 г. - 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП).

Расходы: в 2025 г. - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП), в 2026 г. - 44 трлн 022,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 г. - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2025 г. - 1 трлн 173,4 млрд руб., в 2026 г. - 2 трлн 181,2 млрд руб., в 2027 г. - 2 трлн 761,4 млрд руб.

Объем ВВП: в 2025 г. - 214 трлн 575 млрд руб. (рост на 2,5%), в 2026 г. - 230 трлн 568 млрд руб. (рост на 2,6%), в 2027 г. - 248 трлн 313 млрд руб. (рост на 2,8%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 01.01.2026 г. - 29 трлн 385,6 млрд руб., на 01.01.2027 г. - 34 трлн 046,2 млрд руб., на 01.01.2028 г. - 39 трлн 004,8 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 01.01.2026 г. - $61,1 млрд (55,5 млрд евро), на 01.01.2027 г. - $59,2 млрд (53,4 млрд евро), на 01.01.2028 г. - $56,5 млрд (50,9 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2025 г. - 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Объем ФНБ (прогноз, на начало года): в 2025 г. - 11 трлн 055 млрд руб. (5,2% ВВП); в 2026 г. - 12 трлн 883,5 млрд руб. (5,6% ВВП); в 2027 г. - 14 трлн 927,1 млрд руб. (6% ВВП).