В Германии индекс потребдоверия упал до минимума с мая

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Германии опережающий индикатор потребительского доверия в декабре, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, понизился до минимума с мая, до минус 23,3 пункта по сравнению с минус 18,4 пункта в ноябре. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали лишь умеренного ухудшения, до минус 18,6 пункта.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении личных доходов в декабре упал до минус 17,2 пункта с минус 3,5 пункта месяцем ранее, достигнув самого низкого уровня за девять месяцев. Индикатор, показывающий желание немцев совершать покупки, понизились на 1,3 пункта, до минус 6 пунктов.

GfK высчитывает опережающий индекс на следующий месяц на основе подындексов за текущий месяц. Показатель рассчитывается с 2001 года, максимума в 16,8 пункта индикатор достигал в марте 2001 года.

Во Франции индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 89,9 пункта с 93,4 пункта в октябре, по данным национального статистического управления Insee. Ноябрьское значение индикатора было минимальным с июня.

Субиндекс, показывающий прогноз для уровня жизни, опустился до минус 51 пункта с минус 43 пунктов в октябре, а индикатор, оценивающий ожидания от личных финансов, ухудшился до минус 13 пунктов с 8 пунктов.