ГК "РОСТ" рассматривает возможность строительства теплиц в Саудовской Аравии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ГК "РОСТ", ведущий производитель овощей закрытого грунта в РФ, рассматривает возможность строительства теплиц в Саудовской Аравии.

"Мы обладаем технологиями и опытом, которые позволяют быстро разворачивать тепличные комплексы, адаптированные к климатическим условиям Саудовской Аравии. Такие проекты создают стабильную платформу для двустороннего сотрудничества. Планируем договориться о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству теплиц на территории королевства", - заявил член совета директоров группы Максим Широков на рабочей встрече "Инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере АПК", которая состоялась в рамках бизнес-миссии российских компаний-экспортеров в Саудовскую Аравию. Его слова приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе (организаторы бизнес-миссии).

Широков сосредоточил внимание на технологических решениях, которые российские компании могут предложить коллегам из этой страны.

Интерес к таким проектам проявил директор по развитию бизнеса в Al Rajhi International for Investment Абдулрахман Аль-Дафири. Он отметил, что развитие гидропонных ферм и тепличного производства является важным шагом для достижения Саудовской Аравией продовольственной независимости. Особое внимание компания уделяет привлечению международных партнеров, включая российских, чья экспертиза в области технологий и производства может сыграть ключевую роль в реализации этих инициатив, отметил он.

Группа компаний "РОСТ", основанная в 2013 году, является лидером российского рынка овощей защищенного грунта. Насчитывает более 20 тепличных комплексов в 14 регионах РФ. Продукция ГК "РОСТ" выпускается под брендами "Луховицкие овощи", "РОСТ", "Сладкая ягода", "Ботаника", "Медовые" и Flamenco.

Как сообщалось, в 2026 году компания планирует ввести свой первый комплекс в Сибири, инвестиции в который на первом этапе оцениваются в 10 млрд рублей, объем производства – около 15 тыс. тонн овощей в год. Соответствующее соглашение с Омской областью было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.