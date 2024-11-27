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Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 217 тыс. с 218,25 тыс. неделей ранее.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 ноября, повысилось до 1,907 млн по сравнению с пересмотренными 1,898 млн неделей ранее. Показатель является самым высоким с ноября 2021 года.

Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали повышения показателя до 1,910 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,908 млн.

США
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