Выпуск золота в РФ в октябре вырос на 24,8%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 24,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Относительно сентября показатель вырос на 5,3%.

В общей сложности по итогам 10 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,6%.

Производство золотосодержащих концентратов прибавило в октябре 5,5% к октябрю прошлого года, хотя сократилось на 16,6% к сентябрю текущего. По итогам января-октября показатель вырос на 3,5%.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в октябре вырос на 6,6% год к году, хотя снизился на 8,6% к предыдущему месяцу. По итогам 10 месяцев наблюдается рост на 2,5%.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в октябре было произведено на 26,2 млрд рублей – это на 23% больше, чем в октябре прошлого года, и на 9,9% больше, чем в сентябре текущего. По итогам 10 месяцев выпуск ювелирных изделий в денежном выражении подскочил на 44,6%.