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В Сабетте построят терминал для СУГ и конденсата на 9,7 млн тонн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Терминал по перевалке конденсата и СУГ на 9,7 млн т планируется построить в порту Сабетта на севере полуострова Ямал в рамках освоения Тамбейского месторождения.

Правительство распоряжением от 27 ноября 2024 года № 3432-p внесло соответствующие изменения в схему территориального планирования в области федерального транспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Морской порт Сабетта, строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов и стабильного газового конденсата мощностью 9,7 млн тонн в год в рамках обустройства меловых отложений Тамбейского месторождения (ЯНАО, Ямальский район)", - говорится в документе.

Тамбейское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал в пределах трех лицензионных участков - Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского. Оператор проекта - компания с участием "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Тамбей".

В ноябре в ЯНАО прошли общественные слушания проектной документации будущих объектов Тамбейского месторождения. В частности, обсуждалась проектная документация объектов морского отгрузочного терминала, а также проектная документация на строительство временного энергоцентра, сообщал недропользователь.

Схема территориального планирования России - обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития ФГИС ТП.

Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.

ЯНАО Минэкономразвития Правительство Газпром Ямал Сабетта
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