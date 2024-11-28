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Фондовые индексы Европы в среду снизились за исключением британского FTSE 100

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в среду, исключением стал только рынок акций Великобритании.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,2% и составил 504,96 пункта.

Германский DAX и итальянский FTSE MIB уменьшились на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,3%. Индексы Франции и Италии сейчас находятся на минимумах с августа.

В то же время британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,2%.

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума с мая. Значение индикатора в декабре уменьшилось до минус 23,3 пункта по сравнению с минус 18,4 пункта месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее значительного ухудшения - до минус 18,6 пункта.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении личных доходов упал до минус 17,2 пункта (самый низкий показатель за девять месяцев) с минус 3,5 пункта в ноябре.

Тем временем индекс потребительского доверия во Франции в ноябре снизился до 89,9 пункта против 93,4 пункта месяцем ранее, по данным статуправления страны. Это минимальное значение с июня.

Количество безработных во Франции в октябре выросло на 53,6 тыс. человек относительно предыдущего месяца - до 2,892 млн человек, сообщило Управление исследований и статистики при министерстве труда Франции (DARES). Прирост стал самым существенным с апреля 2020 года, а нынешнее число безработных - максимальным с сентября 2022 года.

Акции французских банков подешевели из-за углубления политической и финансовой неопределенности, вызванной потенциальным крахом правительства из-за законопроекта о бюджете на 2025 год. В частности, цена бумаг BNP Paribas снизилась на 1%, Credit Agricole - на 1,5%, Societe Generale - на 3,9%, страховщика AXA - на 4,4%.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье, которому грозит вотум недоверия в Национальном собрании, заявил, что в случае падения его правительства страна войдет в 2025 год без государственного бюджета.

"Если ... меня сместят, правительство остановит работу, и бюджета больше не будет, - сказал он в интервью телеканалу TF1. - На финансовых рынках произойдет буря, серьезная турбулентность".

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что регулятору нужно с осторожностью снижать процентные ставки, поскольку они уже приблизились к нейтральному уровню и падение ниже может иметь негативные последствия.

"С учетом прогнозов по инфляции, мне представляется, что мы можем постепенно двигаться по направлению к нейтральному (уровню ставки - прим.ИФ), если поступающие данные будут подтверждать наши прогнозы, - сказала она. - Я хочу предостеречь от слишком активного снижения, то есть от снижения ставок уже до стимулирующего уровня".

Цена акций Aston Martin Lagonda упала на 5,5%. Производитель "люксовых" автомобилей объявил о намерении привлечь 210 млн фунтов стерлингов ($265 млн) для инвестиций в будущий рост. Также он ухудшил прогноз скорректированной EBITDA на 2024 год до 270-280 млн фунтов с ожидавшихся в конце сентября 306 млн фунтов.

Голландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com анонсировал делистинг акций с Лондонской фондовой биржи 27 декабря. Бумаги компании в Лондоне подешевели на 2,7%, в Амстердаме - на 2,4%.

Котировки акций easyJet Plc снизились на 0,4%, несмотря на значительное повышение дивидендов. Бюджетный авиаперевозчик в 2024 фингоду, завершившемся 30 сентября, получил операционную прибыль в размере 597 млн фунтов, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в 625,6 млн фунтов.

Между тем цена бумаг британского производителя игровой продукции Games Workshop выросли на 1,9% на новости о том, что они могут вскоре войти в расчет FTSE 100.

Акции крупных представителей нефтегазовой отрасли показали разнонаправленную динамику. Котировки бумаг BP Plc поднялись на 0,2%, Equinor - на 1,2%, в то время как TotalEnergies снизились на 1,5%, Shell -на 0,7%.

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