РФ в октябре снизила выпуск удобрений на 3% г/г, до 5,1 млн т

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выпуск минеральных удобрений в России в октябре составил 5,1 млн тонн, что на 6% выше уровня сентября, но на 3% ниже, чем в октябре 2023 года, говорится в материалах Росстата.

Производство азотных удобрений в прошлом месяце снизилось на 7%, а сложных - на 4% в годовом выражении, до 2,3 млн тонн и около 1,4 млн тонн соответственно.

Выпуск калийных удобрений вырос на 5% к октябрю 2023 года, составив 1,4 млн тонн.

За 10 месяцев 2024 года российские предприятия произвели 52,1 млн тонн удобрений, что на 6% выше прошлогоднего показателя. В том числе, выпуск калийных удобрений составил 13,9 млн тонн (+31%), сложных - 14,5 млн тонн (+1%), азотных - 23,2 млн тонн (-1%), фосфорных - 0,5 млн тонн (+6%).

Выпуск аммиака по итогам января-октября вырос на 6%, до 15 млн тонн.