Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 по московскому времени составила $73,44 за баррель, что на $0,61 (0,84%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,73%), до $69,22 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и новыми сигналами от ОПЕК+ относительно будущих объемов добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча перенесены с 1 на 5 декабря, сообщил в четверг секретариат ОПЕК. Причиной переноса названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте. В ОПЕК уточнили, что встреча пройдет онлайн.

Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

"При отсутствии каких-либо геополитических событий, динамика цен на нефть будет сдержанной, особенно с учетом того, что министерская встреча ОПЕК+ была перенесена", - отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингирян.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.