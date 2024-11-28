Рубль возобновил снижение в паре с юанем после укрепления накануне

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс юаня в 15:00 составил 14,689 руб., что на 21,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,01 рубля, до 108,27 руб.; контракт EURRUBF поднялся на 1,11 рубля, до 113,86 руб.

На фоне резкого ослабления курса рубля в последние дни ЦБ в среду объявил о решении с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Курс пары "юань-рубль" может вернуться в диапазон 14-14,5 руб. за юань, что оправданно как с экономической, так и с конъюнктурной точек зрения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На наш взгляд, решения Банка России о прекращении покупок валюты (с 28 ноября и до конца текущего года) в рамках зеркалирования операций Минфина будет недостаточно для серьезного возвратного движения в рубле. Но переход юаня в диапазон 14-14,5 руб. выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и с конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

Центробанк не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5%, допускает очередное повышение ставки в декабре, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе Пермского инженерно-промышленного форума в четверг.

"В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции - 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза", - сказал Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается.

Тремасов напомнил, что, согласно прогнозу ЦБ, к концу следующего 2026 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 - на таргетируемых 4%. Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов, проинфляционное давление увеличивается.

Тремасов также отметил, что "для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики". "На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено", - сказал он.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.

Базовым сценарием становится повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Недельная инфляция на 25 ноября составила 0,36%, годовая ускорилась в район 8,78%. В результате, отмечает эксперт, по итогам 2024 года выйти по инфляции даже на 8,5% (верхний диапазон прогноза ЦБ РФ) будет крайне затруднительно.

Динамика рубля также способствует росту инфляционных рисков, полагает Грицкевич.

Высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"По данным Росстата, с 19 по 25 ноября инфляция составила 0,36% (с 12 по 18 ноября - 0,37%), а с начала года - 7,80%. В ноябре основной вклад в ускорение инфляции вносили два довольно волатильных сегмента: туризм и плодоовощная продукция, - подчеркивает эксперт. - За их исключением рост цен был бы гораздо более умеренным (0,2-0,3% в неделю). При экстраполировании среднего дневного роста цен в ноябре получается, что потребительская инфляция за весь месяц достигнет 1,4%, что приведет к превышению верхнего предела прогноза ЦБ РФ на декабрь (8,5%). Столь высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре".

Цены на нефть перешли к росту в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени составляет $73,46 за баррель, что на 0,88% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,67%, до $69,17 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и новыми сигналами от ОПЕК+ относительно будущих объемов добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча перенесены с 1 на 5 декабря, сообщил в четверг секретариат ОПЕК. Причиной переноса названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте. В ОПЕК уточнили, что встреча пройдет онлайн.

Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.